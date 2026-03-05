Monfils come Federer e Nadal: 21 anni con una vittoria nei Masters 1000

Per Gael Monfils, il primo turno del Masters 1000 di Indian Wells ha avuto un sapore ancora più speciale. La vittoria all’esordio contro il canadese Alexis Galarneau, 6-3 6-4, ha permesso al francese di diventare il terzo giocatore nella storia degli ATP 1000 ad aver vinto almeno una partita in 21 anni diversi. E a fare compagnia a Gaël in questa particolare statistica non sono certo gli ultimi arrivati: Roger Federer e Rafael Nadal. Un dato che certifica non solo la grandezza del classe 1986 — capace ancora oggi di imporsi nel tour ad alti livelli — ma anche la sua incredibile longevità.

La prima vittoria 1000

Almeno una vittoria nei 1000 in 21 anni: dal 2005 al 2026. Per rendere l’idea del lasso temporale, il prossimo avversario di Monfils al secondo round sarà Felix Auger-Aliassime, che nel 2005 aveva solo cinque anni. E sarebbe alquanto inutile elencare tutti gli altri giocatori oggi nel tour a malapena nati in quell’anno. L’ultimo successo è arrivato proprio sul suolo californiano, al Tennis Paradise, ma per tornare alla prima vittoria in un 1000 bisogna scavare indietro nel tempo. Aprile 2005, Masters di Montecarlo: 6-0 6-3 contro l’iberico Albert Montanes. Un Monfils appena 18enne che, dopo una carriera junior straordinaria — tre Slam vinti nel 2004 — riuscì a battere un top 100 e a lanciarsi in un torneo che lo vide arrivare fino al terzo turno. Il primo piccolo (e grande) passo di una carriera ricca di soddisfazioni.

Tempi arcaici ormai, quasi dimenticati. Basti pensare che in quel lontano aprile del 2005 la Top 10 recitava ancora nomi come Ivan Ljubicic, Andre Agassi o David Nalbandian. Certo, lassù c’erano già loro due: Federer e Nadal. Era l’inizio del loro dominio. Lo svizzero era il tennista da battere, ovunque. Rafa era in piena ascesa. Quel Masters di Montecarlo venne proprio vinto dal maiorchino, il primo di otto titoli consecutivi nel Principato, dal 2005 al 2012. A fine carriera saranno 11.

I numeri di Gael

Excursus necessario per contestualizzare il periodo in cui il francese otteneva la prima vittoria in un 1000. Un tennis diverso da quello di oggi, in cui Gael crebbe facendosi le ossa. Da lì in poi tante conquiste, ma non sono mancati anche i momenti negativi. Il primo titolo ATP, conquistato nel 2009 a Marsiglia, è la conferma di quanto fosse complicato emergere nell’immenso e competitivo oceano tennistico di quel periodo. E anche uno come Monfils, sorprendente, sfrontato, a tratti imprevedibile e capace di mettere in difficoltà tutti (o quasi), fece non poca fatica. La conta dei titoli conquistati oggi ammonta a 13 (a livello ATP), e chissà se qualche altra gioia arriverà entro fine stagione, prima del suo già annunciato ritiro. Il rammarico più grande resterà sempre quello di non aver vinto neanche un Masters in carriera, pur essendo arrivato in finale tre volte. Sul rovescio della medaglia la posizione numero 6 del ranking raggiunta nel 2016, nel pieno della sua maturità tennistica, è senz’altro un traguardo che non tutti possono vantare.

Ma titoli, vittorie, numeri e statistiche contano poco quando si parla di uno come Gael. Carisma da vendere e sfacciataggine da giovincello. E quando a fine anno appenderà la racchetta al chiodo, del ballerino di Parigi, al suo ultimo ballo, ne sentiremo la mancanza. Eccome.