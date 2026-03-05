Masters 1000 Indian Wells 2026: sospiro di sollievo per Medvedev, Rublev e Khachanov

Una notizia che il mondo del tennis aspettava da giorni: diversi tennisti, rimasti bloccati a Dubai a causa del conflitto scoppiato con l’Iran, sono riusciti a raggiungere la California per partecipare al Masters 1000 di Indian Wells 2026. La conferma è arrivata direttamente dall’ATP che ha annunciato: “La stragrande maggioranza dei giocatori che si trovavano a Dubai sono riusciti a partire su voli selezionati”. E poi ancora: “La salute e il benessere dei nostro giocatori, team e membri dello staff sono la nostra priorità e rimarremo a stretto contatto con le persone coinvolte”.

Tra questi giocatori, i più noti sono i russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov che sono riusciti finalmente a scendere in campo per allenarsi. Il primo, testa di serie numero 11 del tabellone, esordirà venerdì 6 marzo contro Alejeandro Tabilo o lo spagnolo Rafa Jodar. Rublev, invece, affronterà il canadese Gabriel Diallo, uscito indenne dal match del primo turno contro Mattia Bellucci, mentre Khachanov sfiderà il talento brasiliano Joao Fonseca.

I dettagli del volo sono ignoti, ma, come riportato dal sito russo Sports.ru, la madre di Rublev, Marina Marinenko avrebbe dato alla RIA Novosti alcune informazioni. I tre tennisti russi avrebbero viaggiato in macchina fino al confine con l’Oman per prendere un “volo speciale” diretto a Istanbul; da lì sarebbero poi volati verso l’aeroporto di Los Angeles.