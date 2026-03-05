Masters 1000 Indian Wells, Djokovic: “Ritiro? Perché smettere, sono ancora in Top 3”

“È bello essere di nuovo in America e a Indian Wells”. Alla sua prima conferenza stampa nel primo Masters 1000 della stagione, Novak Djokovic non potrebbe essere più sereno. Il tennista serbo arriva sul suolo statunitense come meglio non poteva sperare: 25esimo titolo Slam sfiorato all’Australian Open 2026 e ora approdo nel deserto californiano, che lo ha visto trionfare ben cinque volte (record insieme a Roger Federer).

E la domanda che ronza continuamente attorno all’ormai 38enne di Belgrado è sempre quella: quando il ritiro? Un pensiero fisso per appassionati, giornalisti e addetti ai lavori, ma che non è ancora contemplato nella testa di Nole.

“È stato un inizio di stagione fantastico per me, considerando che non riuscivo a raggiungere una finale da Wimbledon 2024 e che l’anno scorso ho perso tutti gli Slam contro Sinner o Alcaraz – continua il serbo, che non nasconde la soddisfazione per i risultati raggiunti all’Happy Slam -. È stato incredibile riuscire a battere Sinner in cinque set in una delle partite più epiche che ho giocato recentemente in Australia e poi fare un’altra grande partita con Carlos, che alla fine è stato semplicemente troppo forte. Per me è stato comunque un risultato fenomenale”.

La voglia di continuare a giocare

La parentesi australiana è senz’altro servita a Nole per ritrovare fiducia e continuare a credere in sé: “Ho dimostrato a me stesso prima di tutto, e anche agli altri, che posso ancora competere al livello più alto e battere questi ragazzi. Quindi perché fermarsi finché ho ancora quella passione, quell’energia, la qualità e la motivazione per farlo? Sono ancora numero 3 del mondo, quindi non è affatto male in termini di ranking, risultati e prestazioni. Sono ancora competitivo: ho ancora quell’istinto e continuerò finché ne avrò voglia”.

La scelta di tornare in campo a Indian Wells non è affatto casuale: “Il calendario ruota soprattutto intorno agli Slam, ma scelgo dove giocare anche in base a ciò che mi ispira, non solo dal punto di vista tennistico ma anche emotivamente o per il brand. Indian Wells, come ho detto, è sempre stato un posto in cui ero molto felice di tornare e un torneo che amo giocare. Negli ultimi dieci anni non ho avuto grandi risultati qui, ma nei primi dieci anni della mia carriera era uno dei miei tornei migliori”.

Ottime sensazioni fisiche (almeno per ora), con Nole che ha sottolineato l’importanza di una “gestione quotidiana” del proprio corpo.

Il ritorno di Serena Williams

E infine gli è stato chiesto un pensiero sul possibile ritorno in campo di Serena Williams: “Sta tornando. Non ho parlato con lei, ma credo che la sensazione generale sia che stia tornando. Dove e come, se in singolare o in doppio, non lo sappiamo. E se fossi nella sua posizione probabilmente lo terrei nascosto anch’io. Sì, tutti sono entusiasti ed è sicuramente qualcosa di molto atteso. Quindi vedremo. Fossi in lei sceglierei Wimbledon per il suo ritorno, magari giocando uno o due tornei con Venus. È una delle più grandi atlete di sempre: sarebbe fantastico averla di nuovo nel circuito”.