Masters 1000 Madrid 2026: medical timeout per Bonzi contro Sinner

Medical timeout richiesto da Benjamin Bonzi nel corso della sfida con Jannik Sinner, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Problema alla parte alta della schiena per il francese, che ha richiesto il trattamento medico al termine del secondo set, vinto da Sinner per 6-1. La speranza è che non arrivi il ritiro per il transalpino, che aveva vinto il primo parziale al tie-break.
AGGIORNAMENTO 17.47 – Medical timeout richiesto da Bonzi al termine del secondo set sul punteggio di 6-7(6) 6-1 0-0
AGGIORNAMENTO 17.50 – Si riparte con Bonzi al servizio in apertura di terzo set