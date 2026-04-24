Masters 1000 Madrid 2026: impresa Prizmic contro Shelton, passa il croato dopo tre ore di lotta

Vittoria più prestigiosa della carriera per Dino Prizmic, che batte 6-4 6-7(4) 7-6(5), in oltre tre ore di gioco, il numero 6 del mondo Ben Shelton nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Al terzo appuntamento contro un Top 10, dopo le sconfitte con Novak Djokovic all’Australian Open del 2024 e Lorenzo Musetti nell’ATP 250 di Chengdu del 2025, arriva il primo riscontro positivo per il numero 80 del ranking ATP. Fino ad ora il successo di maggiore caratura era arrivato nel 2023 contro un giovane Jiri Lehecka (allora 30 del mondo) nella cornice dell’ATP 250 di Stoccolma. Il classe 2005 disputa una gara di alto livello, superando diversi momenti di difficoltà come il tie break perso nel secondo set e resistendo per due volte alla pressione di dover servire per rimanere nel match durante il terzo.

SUCCESSO STORICO PER LA CROAZIA

Era dal Roland Garros del 2022 che un tennista croato non superava un Top 10: in quel caso Marin Cilic aveva sconfitto prima il numero 2 del mondo Daniil Medvedev negli ottavi di finale, poi Andrey Rublev, numero 7, ai quarti. Nel prossimo turno il ventenne di Spalato affronterà il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Tomas Martin Etcheverry.