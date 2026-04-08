Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Musetti si arrende in due set lottati a Vacherot

Il possibile poker azzurro negli ottavi del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 diventa un bis. Lorenzo Musetti non è infatti riuscito a raggiungere Sinner e Berrettini e – proprio come accaduto a Flavio Cobolli, battuto dal belga Blockx – è uscito di scena al secondo turno. A stroncare le sue ambizioni monegasche è stato il beniamino di casa Valentin Vacherot, capace di imporsi con il punteggio di 7-6(6) 7-5 dopo una lotta di due ore e 9 minuti. Al prossimo turno se la vedrà contro Hubert Hurkacz, giustiziere di un altro italiano: Luciano Darderi. Musetti, finalista lo scorso anno, saluta Monte-Carlo con l’amaro in bocca ma anche con una serie di segnali positivi. Il suo prossimo torneo sarà l’ATP 500 di Barcellona.

LA PARTITA

Musetti comincia come meglio non potrebbe, ottenendo subito un break a 15, ma Vacherot non resta a guardare e nel game seguente risponde per le rime strappando la battuta a Lorenzo. Il carrarino è comprensibilmente arrugginito e gioca con una certa tensione addosso, ma fino al 4-4 il set scorre via senza particolari sussulti. Poi però Musetti incappa in qualche errore di troppo e non trae i frutti sperati dalla tattica di giocare un tennis piuttosto passivo. Il risultato sono tre set point da fronteggiare (uno sul 4-5 e due sul 5-6). Fortunatamente per lui Vacherot non ne approfitta – anche per meriti di Lorenzo, ovviamente, tra ace e drop shot – e si giunge dunque al tie-break. L’azzurro parte forte, scappando sul 4-1, ma quattro punti di fila rimettono in carreggiata Vacherot. Quest’ultimo cancella un set point grazie alla solita e solida prima, poi chiude per 8 punti a 6 chiamando a raccolta i suoi rumorosi sostenitori.

Nel secondo set è ancora Vacherot a essere propositivo, tuttavia Lorenzo non molla e salva due delicate palle break nel terzo gioco. Poco male per il monegasco, che poco dopo torna all’attacco e ottiene il break nel settimo gioco, consolidandolo col brivido. La prestazione del monegasco è davvero maiuscola, ma anche Musetti si esprime ad alti livelli: non sorprende perciò che, proprio nel momento in cui Vacherot serve per chiudere, Lorenzo ottenga il contro break. È però la serata di Valentin, che trascinato dal caloroso supporto del pubblico torna all’attacco, strappa nuovamente la battuta al rivale e chiude 7-5, ottenendo un risultato indimenticabile.