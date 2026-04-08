Masters 1000 Monte-Carlo 2026, fuori Cobolli: Blockx lo batte in due set

Sconfitta al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 per Flavio Cobolli, battuto in due set dal belga Alexander Blockx, numero 91 ATP e proveniente dalle qualificazioni. 6-3 6-3 il punteggio del match, durato un’ora e 25 minuti, in cui l’azzurro non è mai riuscito a strappare la battuta all’avversario pur avendo avuto molte chance. A fare la differenza sono stati i troppi gratuiti di Flavio e, contestualmente, la notevole solidità di Blockx, che si è regalato sia il debutto – seppur virtuale, per il momento – in top 70 sia un prestigioso terzo turno contro Alex De Minaur.

LA PARTITA

Il belga esce meglio dai Blockx e ottiene il break già nel terzo gioco, creando grandi difficoltà all’avversario soprattutto grazie alla sua pesantezza di palla. Le chance tuttavia non mancano a Cobolli, il quale si procura un totale di cinque palle break in tre turni di risposta differenti. Blockx però riesce sempre a tenere il servizio e, nel nono game, piazza a sua volta un secondo break, confermando che è soprattutto merito del suo rendimento in risposta se riesce a conquistare il primo set (6-3 in 42 minuti).

Nel secondo parziale è ancora Blockx a mettere per primo la testa avanti, conquistando il break nel quarto gioco e poi consolidandolo con autorevolezza. Cobolli continua a sbagliare con una certa frequenza (chiuderà con 24 gratuiti), mentre Blockx si conferma estremamente solido e fa male specialmente con il diritto. Nel finale l’azzurro polemizza anche a più riprese con l’arbitro, ma neppure questo gli permette di scuotersi: un altro 6-3 regala al belga il passaggio del turno.