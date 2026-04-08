Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Machac batte Cerundolo e si regala Sinner

Risponde al nome di Tomas Machac l’avversario di Jannik Sinner nel terzo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il tennista ceca ha superato per 7-6 6-3 l’argentino Francisco Cerundolo e si è garantito sia il passaggio del turno sia un palcoscenico di prestigio. Giovedì sfiderà infatti il numero 2 al mondo sul Campo Ranieri III. Sarà il quarto precedente tra i due: Sinner è avanti 3-0 e non ha perso neppure un set, perciò partirà nettamente favorito.