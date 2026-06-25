Grant passa le qualificazioni a Wimbledon 2026: è il primo tabellone Slam in carriera

La scalata di Tyra Grant continua: si è conquistata un’altra prima volta, quella del tabellone principale di un Grand Slam, e ci è riuscita a Wimbledon 2026. Battendo al terzo turno delle qualificazioni Harmony Tan per 6-4 7-6(5), Grant diventa la prima diciottenne italiana ad arrivare in tabellone Slam da Elisabetta Cocciaretto (Australian Open 2020). Con questo risultato Grant entrerà anche nelle prime 140 della race WTA: tra le classe 2008 o più giovani, solo Lili Tagger (l’allieva di Francesca Schiavone), è davanti a lei.

IL PASSO FINALE

Il terzo atto delle qualificazioni a Wimbledon è cominciato bene e finito ancora meglio per Grant, che pare migliorare a vista d’occhio il feeling con la superficie. La sua energia è difficile da difendere in queste condizioni, ma non era scontato: non aveva mai giocato match ufficiali sull’erba prima di questa settimana. Dopo un primo set controllato e chiuso con un bel game combattuto, il secondo non è stato da meno, una volta gestita la tensione del finale.

COSA LA ASPETTA

Dopo la grande soddisfazione, Grant non vedrà l’ora di sapere con chi potrebbe guadagnarsi la prima vittoria in un Grand Slam: per farlo dovrà aspettare venerdì 26 giugno alle 11:00 italiane, quando avrà luogo il sorteggio dei tabelloni dei Championships. Arrivando dalle qualificazioni, potrebbe atterrare letteralmente dovunque, dal Centre Court contro la numero 1 del mondo Sabalenka, al campo secondario contro un’altra qualificata.