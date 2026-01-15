Australian OpenNews

Australian Open 2026: forfait di Kokkinakis nel singolare per un problema alla spalla

By Donato Boccadifuoco
Thanasi Kokkinakis - Foto Ray Giubilo
Thanasi Kokkinakis non parteciperà al torneo di singolare dell’Australian Open 2026. Il 29enne australiano ha infatti annunciato di essere costretto a dare forfait tramite un post pubblicato sul proprio account ‘X‘ ufficiale nel quale però specifica che proverà a giocare il torneo di doppio. Per Kokkinakis, non ancora risolto al 100% il problema alla spalla sofferto durante l’ATP 250 di Adelaide.

NIENTE SINGOLARE PER KOKKINAKIS

Sfortunatamente, dopo averne discusso col mio team e con i dottori, ho preso la decisione di non prendere parte al torneo di singolare dell’Australian Open. Dopo un anno incredibilmente difficile speravo di poterlo giocare ma non mi sento ancora pronto. Proveremo per il doppio“. Questo il messaggio Social del tennista australiano

