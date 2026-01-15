Australian Open 2026: forfait di Kokkinakis nel singolare per un problema alla spalla

Thanasi Kokkinakis non parteciperà al torneo di singolare dell’Australian Open 2026. Il 29enne australiano ha infatti annunciato di essere costretto a dare forfait tramite un post pubblicato sul proprio account ‘X‘ ufficiale nel quale però specifica che proverà a giocare il torneo di doppio. Per Kokkinakis, non ancora risolto al 100% il problema alla spalla sofferto durante l’ATP 250 di Adelaide.
NIENTE SINGOLARE PER KOKKINAKIS
“Sfortunatamente, dopo averne discusso col mio team e con i dottori, ho preso la decisione di non prendere parte al torneo di singolare dell’Australian Open. Dopo un anno incredibilmente difficile speravo di poterlo giocare ma non mi sento ancora pronto. Proveremo per il doppio“. Questo il messaggio Social del tennista australiano
Unfortunately after speaking with my team and doctors I have made the decision to pull out of the @AustralianOpen singles. After an incredibly tough year this was the event I was looking forward to the most but I’m not ready yet.
We will still give doubles a go
❤️
— Thanasi Kokkinakis (@TKokkinakis) January 15, 2026