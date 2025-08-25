Us Open 2025: Cobolli vince il derby con Passaro, avanza Bellucci

Flavio Cobolli al secondo turno degli Us Open 2025. Il tennista romano vince il derby azzurro con Francesco Passaro dopo una intensa battaglia di cinque set e quasi quattro ore di gioco. 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3 il punteggio, dopo tre ore e 46 minuti in campo, in favore della testa di serie numero 24, abile nel reagire immediatamente al break subito in apertura di quinto set. Match estremamente equilibrato con una versione di Passaro piuttosto offensiva ma, allo stesso tempo molto fallosa. Anche a causa del vento, gli errori non forzati del perugino sono ben 81, a fronte dei 58 del laziale. Un gioco tutto all’attacco, probabilmente non marchio di fabbrica del n.120 Atp, ma che lo ha portato ad un passo dalla prima vittoria in carriera nel main draw a Flushing Meadows. Successo di carattere e d’esperienza per Cobolli, che riesce ad salvare la pelle nonostante il 39% di prime di servizio messe in campo e ben 15 doppi falli. “Sono molto contento di aver portato partita a casa – afferma il romano a SuperTennis – si era messa male. Faccio complimenti a Francesco (Passaro ndr.). Ha il livello per partire dal main draw in tornei così, spero possa già dall’anno prossimo giocare tutti main draw slam in tabellone. Alla fine forse meritava qualcosa di più lui. Non è mai facile giocare con un amico e un compagno di viaggio”. Sulla rimonta finale: “Io avevo in mano la partita a inizio quarto, ma mi sono innervosito. Ci metto mano sul fuoco che ho alzato il livello, sia tennistico che mentale e mi permette di vincere anche partite che si mettono male. Devo lavorare perché oggi potevo tranquillamente perdere“. Al secondo turno Cobolli incontrerà per la seconda volta in carriera Jenson Brooksby. L’unico precedente tra i due è in favore dello statunitense (Internazionali d’Italia 2022).

AVANZA BELLUCCI

Al secondo turno anche Mattia Bellucci. Il tennista di Busto Arsizio, n.65 Atp, approfitta del ritiro di Juncheng Shang nel corso del quarto set per eguagliare il proprio miglior risultato sul cemento di New York (Us Open 2024, ko con O’Connell al 2T). 7-6(0) 1-6 6-3 3-0 il punteggio al momento del ritiro del cinese, che era solamente alla quarta partita del suo 2025, interrottosi in Australia per via di un infortunio al piede che lo costrinse a finire sotto i ferri e ripreso solo questa estate a Toronto. Avanza Bellucci che è atteso, con tutta probabilità, da una sfida durissima. Il 24enne azzurro se la vedrà, infatti, con il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Reilly Opelka. “Non è il modo in cui speravo di vincere. È stata una bella partita, ma sono dispiaciuto per come è finita. L’angolo mista aiutando molto nel corso delle partite. Devo ancora migliorare sotto questo aspetto perché in alcune situazioni difficili tendo a chiudermi. È stato bello avere il calore del pubblico italiano anche a New York”, le parole di Bellucci a SuperTennis.