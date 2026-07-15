ATP 250 Bastad 2026, super Travaglia: ritrova i quarti ATP dopo 4 anni e mezzo

Stefano Travaglia piazza il colpo all’ATP 250 di Bastad 2026 ed elimina Mariano Navone 6-4 6-2 in 1 ora e 24 minuti. L’azzurro, grazie alla vittoria sulla testa di serie numero 4 del tabellone, ritrova i quarti di finale nel circuito maggiore per la prima volta dal 4 febbraio 2022. Sono passati esattamente 1622 giorni, in quell’occasione giocò e perse contro Elias Ymer all’ATP 250 di Pune su cemento. I quarti ATP sul rosso, invece, mancavano dal luglio 2021 (ATP 250 di Umago). Sarà la sesta volta in carriera tra i migliori otto di un torneo ATP. Inoltre, Travaglia ritrova la vittoria contro un Top 50 per la prima volta dagli Internazionali d’Italia 2021, quando sconfisse Benoit Paire al secondo turno. Il sogno è quello di tornare in Top 100 prima di chiudere la carriera, con il livello mostrato sulla terra svedese è un sogno più vivo che mai.

La partita

Travaglia gioca una partita solidissima in cui comanda quasi sempre lo scambio. Nel primo set è molto concreto: dal lato del rovescio trova spesso soluzioni vincenti come quella che gli consente di strappare il servizio a Navone sul 3-3. L’argentino da quel momento in poi si innervosisce e non ritrova il bandolo della matassa. Quando serve per il set, Travaglia si complica la vita andando sotto 0-40 e, dopo aver rimontato, fronteggia una quarta palla break. Navone però non capitalizza e Travaglia chiude 6-4.

Il classe ’91 inizia nel migliore dei modi anche il secondo parziale: servizio strappato all’argentino e break consolidato. La situazione si mette ulteriormente in discesa dopo il secondo game consecutivo vinto da Travaglia in risposta. Navone non trova il guizzo per rientrare e la partita scivola via in favore dell’azzurro fino al 6-2 con cui chiude i conti. Ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad, Travaglia affronterà il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo.

Le parole

“Fin dall’arrivo qui a Bastad mi sono sentito molto bene in campo” ha raccontato Travaglia subito dopo la vittoria. L’azzurro ha poi aggiunto: “Credo di aver giocato un buon tennis fin da inizio match, spero di continuare così”. Infine, il classe 1991 ha voluto sottolineare l’accoglienza ricevuta in Svezia: “L’organizzazione di questo torneo è ottima, abbiamo l’hotel qui dentro e le strutture sono fantastiche”.