Laver Cup 2026: Rafael Jodar si aggiunge al Team Europe

Rafael Jodar giocherà la Laver Cup 2026, torneo in programma a Londra dal 25 al 27 settembre. Lo spagnolo si unirà al Team Europe, capitanato dall’ex numero 3 del mondo Yannick Noah, insieme a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, l’azzurro Flavio Cobolli e il ceco Jakub Mensik.

Team World già al completo

I campioni in carica di Team World, invece, sono già al completo. Gli ultimi ad aggiungersi sono stati gli statunitensi Learner Tien (n.18 ATP) e Tommy Paul (n.24 ATP) che si sono aggregati a Ben Shelton, numero 5 del mondo, Alex de Minaur (n.6 ATP), Taylor Fritz (n.7 ATP) e Alexander Bublik (n.11 ATP), capitanati dall’ex numero 1 del mondo Andre Agassi.

Per Tien sarà la prima apparizione nella competizione che si disputerà nella O2 Arena di Londra, come già accaduto nel 2022 in occasione del ritiro del 20 volte campione Slam Roger Federer. Paul, che nel 2025 dovette dare forfait per un infortunio, invece, scenderà in campo con Team World per la terza volta dopo i successi del 2022 e del 2023.