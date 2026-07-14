Alcaraz si avvicina al rientro: obiettivo Us Open

Carlos Alcaraz compie un altro passo verso il ritorno in campo. Lo spagnolo, fermo dall’ATP 500 di Barcellona per un infortunio al polso destro, è tornato ad allenarsi senza protezione durante il lavoro atletico, un segnale incoraggiante ma non ancora sufficiente per fissare una data certa. Una nuova valutazione a Barcellona con il dottor Ángel Ruiz Cotorro dovrà chiarire se potrà aumentare i carichi e riprendere a colpire la palla con maggiore continuità.
L’infortunio e il rientro
Alcaraz dopo aver battuto Otto Virtanen a Barcellona, si era ritirato prima del turno successivo con Machac, rinunciando poi a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s e Wimbledon. Il suo staff continua a procedere con prudenza per evitare ricadute, soprattutto nei movimenti che sollecitano maggiormente l’articolazione, dal servizio al diritto.
Il rientro dovrebbe avvenire sul cemento americano. Le ipotesi portano ai tornei di Los Cabos o Washington, nella settimana del 27 luglio, oppure direttamente al Masters 1000 di Montreal. La priorità resta però arrivare nelle migliori condizioni allo US Open, dove Alcaraz sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025.