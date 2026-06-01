Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Flavio Cobolli avanza ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano ha eliminato lo statunitense Zachary Svajda nel match di ottavi sul Philippe-Chatrier. Primo quarto di finale in carriera a Parigi per l’azzurro, che si giocherà un posto in semifinale con il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo.
COBOLLI AI QUARTI A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI
Con i quarti di finale raggiunti a Parigi, Flavio Cobolli si è assicurato un assegno di 47o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 400 punti ATP, un bottino particolarmente importante in vista dell’obiettivo dichiarato di avvicinarsi sempre di più alla Top 10 mondiale. Il romano continua così la propria corsa a Parigi e alla fine del torneo sarà almeno n.11 (best ranking) in classifica ATP.
MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026
PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti
SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti
TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti
OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti
QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti
SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti
FINALE – €1,400,000 – 1300 punti
VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti