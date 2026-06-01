Roland Garros 2026, McEnroe su Zverev: “Ha tutta la pressione addosso, deve sfruttare questa occasione”

Con le sorprendenti uscite di Jannik Sinner prima e di Novak Djokovic poi, a cui va aggiunto il forfait di Carlos Alcaraz, il favorito numero uno per vincere il Roland Garros 2026 è diventato il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Il tedesco, che in carriera vanta 24 titoli ATP e un oro olimpico, ha la possibilità, vincendo il primo Slam della carriera, di mettere a tacere tutti coloro che da anni lo definiscono come un eterno incompiuto.

Sull’argomento, ai microfoni di TNT Sports, è intervenuto il 7 volte campione Slam John McEnroe che ha sottolineato proprio la ghiotta occasione che Zverev ha di portarsi a casa il Major parigino. “Senza Alcaraz, Sinner e Djokovic, nonostante i giovani stiano facendo grandi cose, Zverev deve sfruttare questa opportunità. Adesso ha tutta la pressione del mondo addosso, imparagonabile rispetto a qualunque torneo a cui abbia mai preso parte. Abbiamo sempre detto che è il miglior giocatore della storia a non aver mai vinto uno Slam. Adesso che non deve affrontare nessuno di quei tre, deve puntare al titolo”.