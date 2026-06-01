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Roland Garros 2026: Medical timeout per Svajda contro Cobolli

Redazione
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Zachary Svajda con il dritto
Zachary Svajda - Foto SIPA USA

Medical timeout per Zachary Svajda contro Flavio Cobolli nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Sul punteggio di 2-1 per l’azzurro, lo statunitense ha richiesto il fisioterapista, il trattamento però non è stato eseguito.

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