Esibizione Giorgio Armani Tennis Classic 2026: partecipanti, montepremi, programma, streaming

Torna anche per il 2026 il torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic, in programma dal 23 al 27 di giugno all’Hurlingham Club di Londra. Si tratta di un tradizionale torneo di esibizione che consente ad alcuni giocatori di testare le proprie condizioni e cercare il giusto feeling con l’erba. Pur non trattandosi di un evento ufficiale ATP ha sempre richiamato grandissimi nomi quali Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray, Carlos Alcaraz e molti altri campioni.

I giocatori

L’edizione 2026 vedrà soprattutto l’esordio stagionale di Jannik Sinner sull’erba. Il numero 1 del mondo, infatti, non è iscritto ad alcun torneo ufficiale prima di Wimbledon e saggerà dunque la superficie solo al Giorgio Armani Tennis Classic prima di fare sul serio all’All England Club. Non sarà l’unico azzurro al via, con lui anche il neo Top 10 e finalista al Roland Garros 2026 Flavio Cobolli e Luciano Darderi, protagonista di una grande cavalcata agli Internazionali BNL d’Italia 2026, dove si è spinto fino alla semifinale.

Gli onori di casa per l’edizione 2026 toccheranno al numero 24 del ranking, Cameron Norrie. Con lui anche altri due ex Top 10 quali Casper Ruud e Karen Khachanov, oltre all’astro nascente Learner Tien. Di seguito l’elenco completo.

Jannik Sinner (ITA)

Flavio Cobolli (ITA)

Luciano Darderi (ITA)

Cameron Norrie (GBR)

Casper Ruud (NOR)

Karen Khachanov (RUS)

Learner Tien (USA)

Le leggende

Marcos Baghdatis (CYP)

Mansour Bahrami (FRA)

Michael Chang (USA)

Flavia Pennetta (ITA)

Il format

Ogni giorno il programma prevede sia incontri di singolare che di doppio. I giocatori in attività si sfideranno in una serie di partite di esibizione che seguiranno le regole e i punteggi classici del circuito ATP, mentre le Leggende si sfideranno in doppio.

Il programma della settimana

Da definire

Il montepremi

Il Giorgio Armani Tennis Classic è un torneo esibizione, il che significa che non fa parte del calendario ufficiale ATP, non assegna punti per la classifica né prevede una distribuzione tradizionale di premi in denaro. I giocatori che partecipano all’evento ricevono infatti gettoni di presenza (le cui cifre non vengono rese note) per la loro partecipazione, anziché premi in denaro basati sui risultati.

Dove vedere le partite

Salvo annunci dell’ultima ora, nessuna emittente televisiva italiana ha al momento confermato la copertura dell’evento. Nelle passate edizioni, però, la pagina Youtube ufficiale ha sempre offerto gratuitamente la possibilità di vedere gli incontri in live streaming.