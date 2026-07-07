Djokovic, nessuno come lui: contro Auger-Aliassime la partita numero 120 a Wimbledon

Novak Djokovic è un fuoriclasse, lo sappiamo, e, a 39 anni suonati, col solo fatto di essere in campo spesso e volentieri continua a scrivere nuove pagine della sua storia, della storia del tennis, e a macinare nuovi record.

È successo anche questa volta, perché il serbo, scendendo in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale, giocherà il suo 120esimo match in carriera a Wimbledon, superando i 119 di Roger Federer. Sarà record: nessuno aveva mai giocato così tante partite sui prati di Londra. Tra l’altro, se Djokovic ottenesse il titolo all’All England Tennis Club, Federer cesserebbe anche di essere l’unico giocatore con 8 trofei di Wimbledon.

Non solo: la statistica fa ancora più impressione se si considera che proprio Djokovic detiene anche il numero di maggior partite in assoluto giocate in uno Slam, pari a, indovinate un po’, 121, ottenuto al Roland Garros. Insomma, l’ultimo dei Big 3 non ha ancora finito di stabilire primati e, mentre gli altri due big sono fuori da un pezzo, lui continua a giocare, con la stessa fame di quanto era un ragazzino. Ormai sono finite le parole per descrivere l’immensità di questo giocatore.

La Top 5 dei maggiori match giocati a livello Slam:

Djokovic, 121 (Roland Garros)

Djokovic, 119 (Wimbledon)

Federer, 119 (Wimbledon)

Federer, 117 (Australian Open)

Nadal, 116 (Roland Garros)