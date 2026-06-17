Dart su Serena Williams: “Emana aura, è fantastico per il tennis che sia tornata”

A quattro anni di distanza dal suo ultimo match, la ventitré volte campionessa Slam Serena Williams è tornata a disputare, e vincere, una partita ufficiale nel WTA 500 del Queen’s in doppio con Victoria Mboko. Il loro cammino si è poi interrotto prematuramente a causa dell’infortunio della canadese al ginocchio. La grande notizia, però, è il ritorno a Wimbledon di entrambe le sorelle Williams (Serena e Venus), grazie ad una wild card, nel torneo di doppio. Come riportato da Tennis365, l’ex numero 70 del mondo Harriet Dart, a questo proposito, si è espressa sul rientro in campo della Williams e di ciò che rappresenta per il gioco del tennis: “Penso sia fantastico per il tennis che sia tornata. Ero al Queen’s Club quando Serena è tornata per la prima volta. Serena emana aura! Singolo, doppio, misto, qualunque cosa, vince tutto“.

STATO DI FORMA

La tennista britannica, che ha partecipato al torneo di doppio al Roland Garros di quest’anno, si è poi concentrata sullo stato fisico attuale di Serena, ponendo un punto di domanda sulla ‘collaborazione’ tra le due sorelle e la possibilità di affrontarle all’esordio:”Sta colpendo bene la palla, è in ottima forma e penso che sarà davvero bello averle entrambe di nuovo insieme. Non sono sicuro di quando abbiano giocato l’ultima volta… Spero solo che non le affronteremo al primo turno”.