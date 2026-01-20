Australian Open 2026, cuore Darderi: prima vittoria a Melbourne nonostante i problemi fisici

Luciano Darderi supera Cristian Garin con il punteggio di 7-6(5) 7-5 7-6(3) dopo due ore e cinquantasei minuti di battaglia e accede al secondo turno dell’Australian Open 2026. L’azzurro completa così il “quartetto Slam”, avendo ottenuto almeno una vittoria in tutti e quattro i Major.

Il match è stato una vera e propria lotta fin dal primo punto. “Luli” ha portato a casa l’incontro grazie a un maggiore cinismo nei momenti importanti, qualità che invece è totalmente mancata al cileno. Nel finale di partita Darderi ha dovuto anche fare i conti con problemi di stomaco che hanno rischiato di condizionare l’esito del match. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Mpetshi Perricard e Baez.

CRONACA

Il primo set scorre senza break, con Luciano solido al servizio ma incapace di piazzare l’allungo decisivo. L’occasione più grande la ha Garin, che si porta avanti nel tie-break prima di vanificare tutto con un doppio fallo, cedendo il set all’azzurro.

Copione simile nel secondo parziale: Garin strappa per primo il servizio, ma viene immediatamente ripreso da Darderi che, pur non nella sua giornata migliore, fa valere le circa sessanta posizioni di vantaggio nel ranking nei momenti chiave. Luciano rimane agganciato al set e piazza la zampata vincente sul 5-5, portandosi avanti due set a zero.

Nel terzo set il livello cala sensibilmente: entrambi accusano problemi fisici, gli scambi si accorciano e aumentano gli errori. Darderi, dopo aver ottenuto il break, viene colpito da forti dolori di stomaco, dando vita a una scena piuttosto insolita con entrambi i giocatori sotto le cure del fisioterapista sul punteggio di 6-5 Garin.

Non basta però a fermare Luciano, che riesce a ritrovare energie e concentrazione per dominare il tiebreak decisivo e conquistare una vittoria tanto sofferta quanto significativa.