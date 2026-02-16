WTA 1000 Dubai 2026: Elisabetta Cocciaretto si ritira per infortunio

Elisabetta Cocciaretto è costretta a fermarsi. Dopo lo splendido cammino al WTA 1000 di Doha, partito dalle qualificazioni — dove ha raggiunto i quarti di finale, venendo poi eliminata da Jelena Ostapenko — la numero 40 del mondo si è dovuta fermare per un infortunio. A costringerla al ritiro è stato un dolore riscontrato nella zona della coscia destra. A prendere il suo posto nel WTA 1000 di Dubai 2026, dove aveva conquistato il main draw passando ancora una volta dalle ‘quali’, sarà la lucky loser Antonia Ruzic

Il 2026 sta regalando più di qualche soddisfazione alla tennista azzurra. La vittoria del WTA 250 di Hobart contro Iva Jovic è la prova della crescita esponenziale che la classe 2001 sta attraversando. Con l’augurio di rivederla in campo il più presto possibile, ora la priorità è il riposo e l’ascolto del proprio fisico, per tornare poi al massimo della salute e continuare a essere competitiva.