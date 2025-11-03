Wta Finals Riyadh 2025: Rybakina batte Swiatek e si prende il primo posto nel girone

Nella partita di singolare che ha inaugurato la seconda giornata delle WTA Finals 2025, Elena Rybakina si è presa in rimonta il match contro Iga Swiatek con il risultato di 3-6 6-1 6-0. Nonostante un inizio in salita, la kazaka è riuscita a ribaltare la situazione portando a casa una vittoria importante sia in ottica girone che per il morale.

Dopo quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti, Rybakina ha trovato le soluzioni giuste per avere la meglio di una Swiatek apparsa troppo rinunciataria nel momento di difficoltà.

WTA FINALS: RISULTATI E CLASSIFICHE

Il racconto del match

Primo set nel quale Swiatek è quasi perfetta, eccetto nel primo game dove annulla l’unica palla break del primo set. Nel gioco successivo effettua il break decisivo per la conquista del parziale. I soli due punti persi al servizio con la prima raccontano al meglio la solidità della polacca e le difficoltà di Rybakina in risposta.

Nel secondo set Rybakina reagisce e, con la stessa modalità della sua avversaria, trova il break nel secondo gioco, portandosi poi sul 3-0. Swiatek prova ad essere più aggressiva, ma questo la porta a sbagliare qualche punto di troppo in risposta. La kazaka effettua così un secondo break e si aggiudica il set con il risultato di 6-1 mostrando un gioco convincente.

La frazione decisiva è un assolo di Rybakina, che infligge un bagel piuttosto pesante alla sua avversaria, colpevole di sciogliersi completamente.

Uno sguardo alla classifica

Grazie a questa seconda vittoria, Rybakina compie un passo importante verso le semifinali e può ben sperare se il livello sarà quello che ha mostrato nel secondo e terzo set. Sarà padrona del proprio destino nell’ultimo match del Round Robin contro Madison Keys. Swiatek invece dovrà riorganizzare le idee e vincere l’ultima giornata contro Amanda Anisimova – possibilmente in due set – per essere sicura di qualificarsi.