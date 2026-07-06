Paolini incontra Federer a Wimbledon, lo svizzero era nel Royal Box durante il match con Eala

“Wimbledon è imbattibile in quanto a selfie: grazie per essere venuto al mio match”. Così Jasmine Paolini ha raccontato la sua emozione sui suoi profili social dopo una grande vittoria in tre set agli ottavi di finale di Wimbledon 2026 contro Alexandra Eala.

Giocare sul Centrale dell’All England Club è sempre una grande occasione, soprattutto nella seconda settimana del torneo: per questo, a vedere il match della numero uno italiana, c’erano Roger Federer, Kimi Antonelli e altre celebrità, nel solito, ben frequentato, Royal Box. Paolini ha sfruttato la chance per immortalare il momento con l’otto volte campione di questo torneo.

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