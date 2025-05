Djokovic supera Moutet (e il tifo francese) al Roland Garros: “Non è stato divertente, ma ho gestito la situazione”

Dopo la solida vittoria di martedì ai danni di Mcdonald, Novak Djokovic è tornato in campo al Roland Garros vincendo e convincendo contro il beniamino di casa Corentin Moutet. Non è stato l’unico ostacolo odierno per il serbo, che ha dovuto fare i conti con delle vesciche: “È stato un bel match, particolarmente nel terzo set. Le cose si sono complicate per colpa delle vesciche, mi hanno infastidito per un po’. Sono comunque riuscito a finire il match bene, giocando un gran tiebreak. Moutet ha avuto set point ed è stato molto vicino a vincerlo: il pubblico era coinvolto, non è stato divertente. Non è sempre facile rimanere concentrati, ho provato a rimanere calmo e sono molto orgoglioso di esserci riuscito.

Il serbo dopo aver esordito sullo Chatrier, oggi è stato programmato sul Lenglen. Ha spiegato così le differenze: “Gli spalti qui sono molto più vicini, è ciò che rende questo campo molto particolare. Ci sono persone molto più giovani, è molto divertente. Ci siamo dovuti adattare anche al diverso meteo, la vita del tennista è cosi, ogni giorno rischi di giocare in condizioni completamente diverse dal giorno precedente”. Novak è stato pizzicato nella serata di ieri mentre faceva un giro in bici per Parigi. “Non è la prima volta, l’organizzazione è stata così gentile dal donarmi una bicicletta e io l’ho usata. Non credo che lo ripeteremo, dovremmo cercare strade più sicure per farlo.”

In chiusura ha parlato di come recupererà in vista del terzo turno contro Filip Misolic. “Non sarà un processo lungo, mi sento particolarmente bene in questo momento. Mi è bastata un’ora per curare la vescica. Una cosa buona degli Slam è la fortuna di avere un giorno di riposo, cercherò di sfruttarlo nel migliore dei modi”.

Una battuta infine sulla prossima finale di Champions League tra Inter e PSG: “Sono un grande tifoso del Milan, quindi mi schiero con il PSG“.

