“Djokovic? Un amico vero”. Federico Gomez si racconta dopo la prima vittoria in uno Slam

Federico Gomez, dopo aver passato momenti complicati dentro e fuori dal campo, oggi si è tolto la grande soddisfazione di poter conquistare la prima vittoria Slam in carriera al Roland Garros. Lo ha fatto battendo Kovacevic in quattro set con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-1 in 2 ore e 50 minuti. “Sapevo mi avrebbe aspettato un match duro – ha raccontato dopo l’incontro -, conosco molto bene Aleksandar e so come gioca. L’inizio è stato complicato, ma con l’andare della partita ho trovato le migliori sensazioni che mi hanno permesso di portarla a casa. Conosco il mio fisico e so di essere in grado di poter giocare partite lunghe, sono molto fiero della maniera in cui ho gestito la situazione”.

Federico Gomez è entrato in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia di Emil Ruusuvuori. “Dopo la sconfitta in qualificazioni contro Zeppieri ero triste, ma sapevo di dover essere pronto a subentrare da un momento all’altro. Una volta in campo ho cercato di essere tranquillo e a godermi il momento, sono arrivato al match point con un buon margine a mio favore, ciò mi ha permesso di non pensarci troppo e poter concludere l’opera”.

Ha poi riflettuto su come da un anno sia passato dal giocare un $25000 in Francia al disputare il Roland Garros. “È un premio allo sforzo per me e per il mio team. L’inizio di 2025 è stato molto complicato, abbiamo scelto di abbandonare il circuito Challenger per dedicarci completamente ai tornei ATP. Ho fatto molte belle prestazioni ma i risultati hanno faticato ad arrivare.” Nel mese di Marzo Federico Gomez si è aperto sui social su un tema molto personale come la depressione, che lo ha messo a dura prova nell’ultimo periodo della sua vita. Lo ha ricordato oggi in conferenza, dando anche un consiglio ai più giovani. “L’appoggio della gente ricevuto in questi mesi è stato incredibile, mi fa piacere che la mia storia possa essere d’aiuto per molte persone. Consiglio ai ragazzi giovani di parlare e aprirsi, perché nessuno è solo. I momenti duri passano e come dice sempre Novak Djokovic: c’è sempre la luce in fondo al tunnel”.

Gomez ha voluto concludere proprio parlando dell’amicizia con Nole. “Novak è un grande amico oltre che un campione.

Abbiamo strutturato un bellissimo rapporto, mi sento molto a mio agio con lui. Non esiste compagno di allenamento migliore”.

