Serie B1 femminile, domenica torna in campo il Tennis Club Lumezzane

Dopo il turno di riposo, il Tennis Club Lumezzane è pronto a riprendere la corsa nel campionato di Serie B1 femminile, con ancora due gare da disputare nel Girone 1. L’obiettivo è quello di guadagnare il maggior numero possibile di punti, per conquistare la salvezza diretta senza l’obbligo di passare dai play-out. Domenica 1° giugno le ragazze capitanate da Alberto Paris ed Elisa Belleri andranno in provincia di Bergamo, per il match contro il Tennis Altopiano, team che si trova al terzo posto in graduatoria con 8 punti. Ad attendere il Tc Lumezzane ci sarà un altro incontro complesso, contro una formazione, guidata dalla lombarda Martina Colmegna, finora capace di ottenere due vittorie e due pareggi. Sette giorni più tardi, il club della Valgobbia affronterà invece sui campi veloci di casa lo Sporting Club Sassuolo, nella settima e ultima giornata. Al termine della “regular season”, le prime tre formazioni della classifica accederanno ai play-off promozione, mentre la quarta si garantirà la salvezza. Ai play-out per rimanere in B1 la quinta e la sesta, retrocessione diretta in B2 per la settima classificata.

Serie B1 femminile 2025 – Sesta giornata Girone 1 (1° giugno)

Tennis Altopiano vs Tc Lumezzane

Tennis Tolentino vs Ct Bari

Sporting Club Sassuolo vs Tennis Beinasco

Serie B1 femminile 2025 – Settima giornata Girone 1 (8 giugno)

Tc Lumezzane vs Sporting Club Sassuolo

Tennis Altopiano vs Ct Bari

Ct Lucca vs Tennis Tolentino

Classifica Girone 1

1. Ct Lucca, 10 punti

2. Tennis Tolentino, 8 punti

3. Tennis Altopiano, 8 punti

4. Tennis Beinasco, 7 punti

5. Ct Bari, 2 punti

6. Sporting Club Sassuolo, 2 punti

7. Tc Lumezzane, 2 punti

