Il Tc Lumezzane pensa al futuro: a Beinasco la prossima sfida di Serie B1

Un difficile impatto con la realtà della Serie B1 non scoraggia il Tennis Club Lumezzane, già proiettato ai prossimi appuntamenti con l’obiettivo di raggiungere quanto prima la salvezza. Dopo essere incappata in due battute d’arresto nelle prime apparizioni contro Circolo Tennis Lucca (1-3 in casa) e Tennis Tolentino Tiberi Acciai (4-0 in trasferta), la formazione capitanata da Alberto Paris ed Elisa Belleri non ha intenzione di perdersi d’animo ed è già focalizzata sull’impegno di domenica 11 maggio in casa del Tennis Beinasco, alla porte di Torino, in quello che potrebbe già essere considerato uno spareggio per le posizioni di medio-alta classifica del Girone 1.

Al di là dei risultati di squadra, il club bresciano può ritenersi comunque soddisfatto per le prestazioni offerte dalla sua giocatrice di punta, Anastasia Piangerelli, vittoriosa contro Emma Martellenghi del Ct Lucca nella prima giornata e poi sconfitta soltanto in rimonta da Sofia Rocchetti del Tennis Tolentino Tiberi Acciai nel confronto del 27 aprile. Contro il Tennis Beinasco, che nei primi due impegni ha raccolto una vittoria e una sconfitta e che può vantare all’interno della propria rosa giocatrici di sicuro affidamento come Federica Rossi e Giulia Pairone, il Tc Lumezzane avrà nuovamente bisogno del prezioso apporto della tennista abruzzese, attuale numero 1.342 della classifica Wta in singolare e autentica trascinatrice di un gruppo già ben consolidato, del quale fanno parte anche Chiara Catini e le due giocatrici del vivaio Eleonora Canovi e Sued El Badaoui, le quali hanno dato manforte alla leader nei primi due turni di campionato.

Serie B1 femminile – Prima giornata

Tennis Club Lumezzane – Ct Lucca 1-3

Anastasia Piangerelli (Lum) b. Emma Martellenghi (Luc) 6-2 6-3, Clarissa Gai (Luc) b. Chiara Catini (Lum) 6-3 6-4, Ludovica Pierro (Luc) b. Eleonora Canovi (Lum) 6-4 6-0, Gai/Pierro (Luc) b. Piangerelli/El Badaoui (Lum) 6-4 6-2.

Serie B1 femminile – Seconda giornata

Tennis Tolentino Tiberi Acciai – Tennis Club Lumezzane 4-0

Ana Candiotto (T) b. Chiara Catini (L) 6-0 6-1, Ginevra De Angelis (T) b. Eleonora Canovi (L) 6-0 6-1, Sofia Rocchetti (T) b. Anastasia Piangerelli (L) 6-7 6-0 6-3, De Angelis/Pinto (T) b. Canovi/Piangerelli (L) 6-1 6-1.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Tolentino Tiberi Acciai 6 punti (7-1)

2. Circolo Tennis Lucca, 6 punti (6-2)

3. Tennis Beinasco, 3 punti (4-4)

4. Tennis Altopiano, 3 punti (3-1)*

5. Sporting Club Sassuolo, 0 punti (2-6)

6. Circolo Tennis Bari, 0 punti (1-3)*

7. Tennis Club Lumezzane, 0 punti (1-7)

* una partita in meno

