Serie B1, il Tc Lumezzane la riprende in extremis: a Beinasco finisce in parità

Due sconfitte nelle prime uscite stagionali non hanno tolto il sorriso alla formazione di Serie B1 femminile del Tennis Club Lumezzane, che nell’ultimo turno ha mosso la propria classifica ottenendo un tanto importante quanto prestigioso pareggio per 2-2 sui sempre ostici campi in terra battuta del Tennis Beinasco, una delle squadre più accreditate del girone 1. La formazione capitanata da Alberto Paris ed Elisa Belleri, nel prossimo weekend impegnata tra le mura amiche contro le portacolori del Circolo Tennis Bari in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza, si è affidata nuovamente, con successo, ad Anastasia Piangerelli. La ventiquattrenne abruzzese, attuale numero 1.347 del ranking Wta in singolare, ha consegnato due punti fondamentali al sodalizio bresciano, aprendo la contesa con un successo per 6-4 6-1 ai danni della giovane romana Fabiola Marino, per poi conquistare il pareggio in doppio, al fianco della giocatrice del vivaio Sued El Badaoui, grazie al successo in rimonta per 3-6 6-4 10/8 sulla stessa Marino e Maria Canavese. Indipendentemente dalla sconfitta rimediata sul filo di lana, si è ben comportata anche Eleonora Canovi, costretta ad arrendersi a Nicole Maccario dopo una battaglia di due ore e 25 minuti, terminata col punteggio di 6-7 6-3 6-4. Nell’altro singolare, invece, sconfitta per Chiara Catini contro Maria Canavese (6-0 6-2).

“Sono davvero contento per questo pareggio – ha commentato a fine giornata capitan Paris -. Finalmente siamo riusciti a conquistare un incontro di doppio, specialità che spesso ci aveva compromesso l’esito delle sfide. Le ragazze hanno dato tutto e si sono meritate questo 2-2. Peccato per Canovi che per poco non ha vinto il proprio match: sul finire del terzo set, purtroppo, ha accusato un problema fisico che non le ha permesso di essere competitiva nella fase chiave del duello”. Come detto, la prossima avversaria per il Tc Lumezzane (domenica 18 maggio alle ore 10.00, in Valgobbia) sarà il Ct Bari. Poi il team bresciano osserverà il proprio turno di riposo, prima delle ultime due fondamentali partite del girone 1, quelle che determineranno la classifica finale.

Serie B1 femminile – Terza giornata

Tennis Beinasco – Tennis Club Lumezzane 2-2

Anastasia Piangerelli (L) b. Fabiola Marino (B) 6-4 6-1, Maria Canavese (B) b. Chiara Catini (L) 6-0 6-2, Nicole Maccario (B) b. Eleonora Canovi (L) 6-7(6) 6-3 6-4, El Badaoui/Piangerelli (L) b. Canavese/Marino (B) 3-6 6-4 10/8.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Circolo Tennis Lucca, 7 punti (8-4)

2. Tennis Tolentino Tiberi Acciai 6 punti (7-1)*

3. Tennis Beinasco, 4 punti (6-6)

4. Tennis Altopiano, 4 punti (5-3)*

5. Sporting Club Sassuolo, 1 punto (4-8)

6. Circolo Tennis Bari, 1 punto (3-5)*

7. Tennis Club Lumezzane, 1 punto (3-9)

* una partita in meno

