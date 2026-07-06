Wimbledon 2026, tutto facile per Fritz contro Bublik: è ai quarti

Taylor Fritz approda ai quarti di finale di Wimbledon 2026. La testa di serie numero 6 del tabell0ne si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 6-4 su Alexander Bublik riuscendo a prenotare il suo posto tra i migliori otto giocatori dei Championships, dove attende ora il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka, per la quarta volta negli ultimi cinque anni.

Dopo un inizio complicato che aveva visto Bublik portarsi avanti di un break nel terzo game, Fritz ha recuperato immediatamente lo svantaggio per portare il primo set al tie-break dove è stato lui ad avere la meglio con un netto 7-1. Decisamente più agevole il compito nel secondo e nel terzo parziale, dove a fare la differenza sono stati invece i break arrivati rispettivamente nel nono e nel terzo gioco.