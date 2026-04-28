Challenger 175 Cagliari 2026: Travaglia fuori, passa de Jong in due set

Termina subito la campagna sarda di Stefano Travaglia al Challenger 175 di Cagliari. Il marchigiano è stato sconfitto al primo turno dall’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-1 in due ore e 15 minuti.

Una partita al servizio da dimenticare per l’azzurro, che resta sotto il 60% in tutte le principali statistiche legate a questo fondamentale. A pesare è anche l’alto numero di break subiti: ben otto. Dalla sua, invece, De Jong è stato bravo a ricomporsi dopo un primo set complicato, in cui gli otto break complessivi certificano quanto la battuta non abbia fatto la differenza per nessuno dei due.

Dalla fine del primo parziale, però, Travaglia non è più riuscito a ritrovare continuità al servizio: negli otto turni di battuta affrontati tra secondo e terzo set, infatti, soltanto in due occasioni non ha concesso palle break all’olandese.

L’incontro, di conseguenza, è scivolato via piuttosto rapidamente, portando De Jong al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 2 Adrian Mannarino.

Termina subito la campagna sarda di Stefano Travaglia al Challenger 175 di Cagliari. Il marchigiano è stato sconfitto al primo turno dall’olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-1 in due ore e 15 minuti.

Una partita al servizio da dimenticare per l’azzurro, che resta sotto il 60% in tutte le principali statistiche legate a questo fondamentale. A pesare è anche l’alto numero di break subiti: ben otto. Dalla sua, invece, De Jong è stato bravo a ricomporsi dopo un primo set complicato, in cui gli otto break complessivi certificano quanto la battuta non abbia fatto la differenza per nessuno dei due.

Dalla fine del primo parziale, però, Travaglia non è più riuscito a ritrovare continuità al servizio: negli otto turni di battuta affrontati tra secondo e terzo set, infatti, soltanto in due occasioni non ha concesso palle break all’olandese.

L’incontro, di conseguenza, è scivolato via piuttosto rapidamente, portando De Jong al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 2 Adrian Mannarino.