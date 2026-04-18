Moise Kouame trionfa a Pula, terzo titolo Pro per il 2009 francese

Moise Kouame supera Juan Cruz Martin Manzano 6-3 4-6 6-3 e trionfa nell’ITF M25 di Santa Margherita di Pula 3, ottenendo il terzo titolo stagionale, nonché della carriera, a livello Pro. Si tratta, però, del primo successo al di fuori dei confini nazionali, dopo le vittorie del M25 di Hazebrouck e del M15 di Bressuire, entrambi arrivati nel mese di gennaio. Grazie a questo risultato, a partire da lunedì il diciassettenne francese si posizionerà a ridosso della top 300.
Un match molto equilibrato nel primo parziale in cui il francese prevale grazie ad un unico break. Nel secondo set Kouame ha diverse occasioni per chiudere la gara più velocemente, ma è bravo Manzano ad opporsi e prolungare l’incontro. Nel set decisivo il classe 2009 risulta più lucido strappando la battuta per tre volte.
Nel percorso verso la conquista del successo nel torneo italiano, il numero 339 del mondo perde solo due set, nella prima e nell’ultima sfida. All’esordio supera, infatti, lo svizzero Henry Bernet al set decisivo. Kouame sconfigge al secondo turno Francesco Ferrari, poi ai quarti di finale Andrey Chepelev e in semifinale Philip Henning, perdendo solo dieci game in tre partite, prima di imporsi in finale sull’italo-argentino Manzano.