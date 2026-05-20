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W75 Kosice 2026: Tyra Grant vola ai quarti di finale

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Tyra Grant agli Internazionali d'Italia 2026
Tyra Grant - Foto FITP

Prosegue la corsa di Tyra Grant nell’ITF W75 di Kosice. La tennista azzurra supera la numero 509 del mondo Julia Adams con il punteggio di 7-5 6-3 e conquista così l’accesso ai quarti di finale del torneo slovacco. Dopo il netto successo all’esordio contro Strakova per 6-0 6-1, Grant continua quindi il suo percorso a Kosice e sfiderà Erika Andreeva, ex n.65 WTA, per un posto in semifinale.

Per l’azzurra si tratta di un’occasione importante per conquistare punti preziosi in vista della seconda parte del 2026, dopo un avvio di stagione abbastanza positivo e le prime esperienze affrontate a livello WTA.

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