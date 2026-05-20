Qualificazioni Roland Garros 2026: ritiro per Choinski prima del match con Herbert, il motivo e cosa cambia per le scommesse

Ritiro per Jan Choinski dal torneo di qualificazione al Roland Garros 2026. Il tennista britannico, dopo aver vinto il primi turno contro Andrade, non scenderà in campo nel secondo turno contro Pierre Hugues Herbert. Il francese avanza direttamente all’ultimo match, dove avrà uno tra Cadenasso e Riedi. Problema fisico da definire per Choinski, che era la 13esima testa di serie del tabellone.

RITIRO CHOINSKI, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Choinski perdente, Herbert vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Choinski vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.