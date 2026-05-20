Qualificazioni Roland Garros 2026, Maestrelli si arrende in rimonta a Carballes Baena

Termina al secondo turno la corsa di Francesco Maestrelli nelle qualificazioni al Roland Garros 2026. Dopo aver superato al debutto Rio Noguchi, la testa di serie numero 5 del tabellone cadetto si è arreso in rimonta a Roberto Carballes Baena con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sarà dunque lo spagnolo a giocarsi l’accesso al main draw nel turno decisivo contro il vincitore della sfida tra Matej Dodig e Hugo Dellien.

Nonostante un primo game complicato al servizio nel quale deve annullare cinque palle break, è Maestrelli il primo a strappare la battuta nel quinto gioco per portarsi 3-2. L’azzurro allunga poi sul 5-2 prima di mettere le mani sulla frazione d’apertura. Cambia però il copione del match nel secondo con Carballes Baena che trova il break per portarsi avanti 2-0 e con Maestrelli che non riesce ad operare l’aggancio nonostante l’immediato controbreak, cedendo poi il parziale per 6-2. Nel terzo set arriva anche un problema ai muscoli dorsali per il toscano che in svantaggio 3-2, sotto di un break, chiede il medical timeout e al rientro in campo perde ancora la battuta. Maestrelli prova ad allungare il match strappando il servizio nell’ottavo gioco, ma poi, al termine di un game infinito, subisce un nuovo break che scrive la parola fine sulla partita.