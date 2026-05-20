Roland Garros: programma, orari e ordine di gioco giovedì 21 maggio. Cinà per il main draw

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 21 maggio al Roland Garros 2026. Inizierà il terzo e decisivo turno di qualificazione che vedrà almeno un azzurro sicuro di entrare in main draw: Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino, infatti si affronteranno in un derby. Anche Federico Cinà si giocherà il main draw affrontando Alexis Galarneau con cui non ci sono precedenti. Di seguito il programma completo del 21 maggio.

Court Suzanne-Lenglen

Ore 11:00 – Gormaz vs Stephens

Non prima delle 13:30 – (8) Svricina vs Faurel

A seguire – (10) Faria vs Neumayer

Court 14

Ore 11:o0 – (2) Kraus vs Friedsam

A seguire – Samuel vs Bueno

A seguire – (4) Wong vs Prado Angelo

Court 7

Ore 11:00 – (1) De Jong vs Zheng

A seguire – (9) Sherif vs Minnen

Court 6

Ore 11:00 – (8) Chwalinska vs (17) Lamens

A seguire – Galarneau vs Cinà

A seguire – (3) Krueger vs Stoiana

Court 12

Ore 11:00 – Holmgren vs Diaz Acosta

A seguire – Pridankina vs (21) Sakatsume

Court 13

Ore 11:00 – Cecchinato vs Pellegrino

A seguire – Guo vs Costoulas

A seguire – (15) Korneeva vs Riera