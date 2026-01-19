Wawrinka: “So di non essere quello di dieci anni fa ma provo a spingermi oltre il limite”

“Sono onesto, non voglio e non provo a essere lo stesso tennista che ero dieci anni fa ma porto in campo quello che so di poter ancora fare. Non sono forte quanto lo ero in passato, è normale sto invecchiando, ma sono felicissimo di quello che sto facendo provando a spingermi oltre i limiti“. Così Stan Wawrinka nella conferenza stampa a seguito della sua vittoria in rimonta contro il serbo Laslo Djere (5-7 6-3 6-4 7-6(4) in tre ore e ventidue minuti di gioco) nel primo turno degli Australian Open 2026.

L’IMPORTANZA DELLA FORMA FISICA

Una vittoria ottenuta dopo una battaglia sportiva di oltre tre ore non può che confermare l’ottimo stato di forma nel quale attualmente si trova il tre volte campione Slam come afferma lui stesso: “Ultimamente ho lavorato molto duramente per essere in forma. Penso che la settimana passata in United Cup mi abbia aiutato parecchio perché ho giocato match molto lunghi a distanza di poco tempo. Tutto ciò mi ha dato una grande fiducia ma non voglio pensarci troppo. L’importante è dare sempre tutto di ciò che si ha, oggi è stato grandioso“.

ATMOSFERA UNICA

Il calore del pubblico è stato certamente uno dei fattori del match, pubblico che il nazionale svizzero ringrazia così: “È stato fantastico, il pubblico mi ha supportato tantissimo oggi. Grazie a loro ho sentito di avere energie extra. Qui l’atmosfera è semplicemente incredibile“.