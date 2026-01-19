Australian Open 2026, Frech batte Erjavec: sarà lei l’avversaria di Paolini

Sarà Magdalena Frech l’avversaria di Jasmine Paolini al secondo turno degli Australian Open 2026. Dopo aver agilmente superato Veronika Erjavec con un doppio 6-1, la polacca se la vedrà con la numero 8 del mondo, uscita indenne dalla sfida con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich che arrivava dalle qualificazioni (6-1 6-2).

Il match, valido per l’accesso al terzo turno del Major australiano, orientativamente si dovrebbe giocare nella giornata di mercoledì 21 gennaio (orario e campo ancora da confermare) e si tratta del terzo testa a testa fra le due. I precedenti incontri sono tutti datati 2023: 1-1 il parziale. Al WTA 1000 di Madrid riuscì a trionfare la polacca, 6-2 6-3. Jasmine riuscì a imporsi solo qualche mese dopo al WTA 250 di Cleveland, torneo preparativo per lo US Open. Entrambe le partite fanno riferimento alla prima versione della toscana, precedente alla giocatrice esperta, consapevole e vincente che conosciamo ora.

Se la numero 1 d’Italia dovesse staccare il pass per il terzo turno, il gradiente di difficoltà della competizione inizierebbe a salire vertiginosamente. La più accreditata sfidante prevista è senza dubbio Iva Joivc, fresca di finale persa al WTA 250 di Hobart sabato 17 gennaio con Elisabbetta Cocciaretto. La picchiatrice americana ha iniziato il 2026 con ottimi risultati, raggiungendo la semifinale (persa con Elina Svitolina, 6-7(5) 2-6) nella prima settimana della stagione anche al WTA 250 di Auckland. Un solo precedente tra le due, nel 2025 a Indian Wells, dove la campionessa azzurra firmò il successo al termine di una battaglia in tre set, terminata 7-6(3) 1-6 6-3. Il loro possibile incrocio è da tener d’occhio e, nonostante i soli diciassette anni, la statunitense di Torrance potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova del torneo.