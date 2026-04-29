Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 30 aprile

Proseguono le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026 che mettono in palio quattro wild card per il tabellone di qualificazione al WTA 1000 e due per il Masters 1000. Anche giovedì 30 aprile saranno in programma diverse partite sia per il tabellone maschile che per quello femminile. Di seguito il programma, gli orari e l’ordine di gioco completo.

SUPERTENNIS ARENA

Ore 11:00 – Ferrando vs Ricci

A seguire – Bonadio vs Bronzetti

PIETRANGELI

Ore 10:00 – (5) Mazzola vs (2) Urgesi

A seguire – De Marchi A. vs Speziali

CAMPO 1

secondo match dalle 11.00 (2) Basiletti vs (8) Mair

A seguire – Ingarao vs (2) Bondioli

PIAZZA DEL POPOLO

Ore 11:00 – Lombardini vs Turini

Non prima delle 15:00 – (3) Piraino vs (6) Martin Manzano