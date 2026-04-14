ATP 500 Barcellona 2026: medical timeout per Sonego nel match con Martinez

Medical timeout per Lorenzo Sonego nel corso della sfida con Pedro Martinez valida per il primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. Sul 3-2 nel terzo set l’azzurro accusa un problema e si ferma. Nessun infortunio (per ora), per un problema che sembra essere alla caviglia destra. Il torinese ha richiesto l’intervento del fisioterapista. Da stabilire se sarà in grado di continuare il match o se sarà costretto al ritiro.

Aggiormamento ore 13:30 – Il match riprende con Sonego che perde il turno di battuta, Martinez si porta sul 3-3 on serve