Tabellone WTA 250 Praga 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone del WTA 250 di Praga 2026, che vedrà in campo numerose giocatrici di casa. Marie Bouzkova sarà la testa di serie numero 1, davanti alla connazionale Barbora Krejcikova, numero 2 del seeding. Sara Bejlek e Nikola Bartunkova saranno rispettivamente le numeri 3 e 4, mentre tra le teste di serie figurano anche le ceche Tereza Valentova (5), la croata Antonia Ruzic (6), la francese Diane Parry (7) e l’ucraina Daria Snigur (8). Di seguito il tabellone completo del WTA 250 di Praga 2026.
PARTE ALTA
(1) Bouzkova vs Bouzas Maneiro
(Q) vs (Q)
(WC) Samson vs Joint
Lys vs (5) Valentova
(4) Bartunkova vs Yuan
(WC) Kovackova vs Tararudee
Kudermetova vs Korneeva
Seidel vs (8) Snigur
PARTE BASSA
(7) Parry vs (Q)
(Q) vs Tagger
Timofeeva vs Sasnovich
Blinkova vs (3) Bejlek
(6) Ruzic vs (Q)
(WC) Oktiabreva vs Dodin
Parks vs (WC) Havlickova
(Q) vs (2) Krejcikova