Tabellone WTA 250 Praga 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone del WTA 250 di Praga 2026, che vedrà in campo numerose giocatrici di casa. Marie Bouzkova sarà la testa di serie numero 1, davanti alla connazionale Barbora Krejcikova, numero 2 del seeding. Sara Bejlek e Nikola Bartunkova saranno rispettivamente le numeri 3 e 4, mentre tra le teste di serie figurano anche le ceche Tereza Valentova (5), la croata Antonia Ruzic (6), la francese Diane Parry (7) e l’ucraina Daria Snigur (8). Di seguito il tabellone completo del WTA 250 di Praga 2026.

PARTE ALTA

(1) Bouzkova vs Bouzas Maneiro

(Q) vs (Q)

(WC) Samson vs Joint

Lys vs (5) Valentova

(4) Bartunkova vs Yuan

(WC) Kovackova vs Tararudee

Kudermetova vs Korneeva

Seidel vs (8) Snigur

PARTE BASSA

(7) Parry vs (Q)

(Q) vs Tagger

Timofeeva vs Sasnovich

Blinkova vs (3) Bejlek

(6) Ruzic vs (Q)

(WC) Oktiabreva vs Dodin

Parks vs (WC) Havlickova

(Q) vs (2) Krejcikova