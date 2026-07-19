ATV Bancomat Tennis Open 2026: Bronzetti in finale contro Jones

Sarà Lucia Bronzetti contro Francesca Jones la finalissima dell’ATV Bancomat Tennis Open che si giocherà domenica 19 luglio alle ore 18:00. Si chiude così, con un ultimo atto dall’alto tasso tecnico, una settimana storica per il WTA 125 di Roma, che per la prima volta nella sua storia ha visto ben tre tenniste italiane spingersi fino alle semifinali. Il primo match di giornata al Circolo Antico Tiro a Volo non ha tradito le aspettative. Il derby azzurro tra Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio si è concluso con la vittoria della romagnola, quarta testa di serie, per 6-4 5-7 6-0 in 2 ore e 17 minuti di lotta sul Campo Centrale.

Niente da fare, invece, per Martina Trevisan. Reduce dalle enormi fatiche accumulate nei giorni precedenti, l’ex numero 18 del mondo si è arresa sul più bello alla britannica Francesca Jones. La terza testa di serie del seeding ha trionfato in rimonta per 2-6 6-1 6-2, approfittando anche di un piccolo problema fisico avvertito dall’italiana nel secondo parziale. Nonostante la sconfitta, per Trevisan si tratta di un torneo estremamente positivo: grazie a questo traguardo guadagnerà oltre 60 posizioni in classifica, rientrando in Top 350 e lanciando segnali importantissimi per la seconda parte di stagione.

Bronzetti a caccia del trofeo

A due anni di distanza dall’ultimo trionfo nel WTA 125 di Contrexeville, Lucia Bronzetti ha l’occasione di mettere un altro trofeo in bacheca. L’azzurra, già numero 46 del mondo e colonna della nazionale vincitrice delle ultime due Billie Jean King Cup, torna in finale a questo livello a un mese di distanza dall’ultimo tentativo a Modena, terminato con la sconfitta contro la polacca Katarzyna Kawa.

“Questa partita è stata una vera altalena di emozioni − ha commentato a caldo Lucia Bronzetti, brava a gestire anche qualche piccolo fastidio fisico −. Verso la fine del primo set ho avvertito un calo, mentre Nuria è cresciuta molto. Sono riuscita a stringere i denti e poi i dieci minuti previsti dalla heat rule mi hanno permesso di recuperare e rimettermi in partita. Giocare un’altra finale mi dà grandissima fiducia, non è mai scontato arrivare fino in fondo. È già stata una settimana splendida, adesso darò tutto per portare a casa il titolo“.

L’ostacolo Jones e i precedenti

Dall’altra parte della rete ci sarà una ritrovata Francesca Jones. La britannica sta rapidamente risalendo la china dopo un infortunio alla gamba destra che l’ha fatta scivolare al numero 123 del mondo, dopo aver toccato il suo best ranking di 65 lo scorso febbraio.

Le due si sono affrontate lo scorso aprile recente sulla terra rossa dell’ITF W100 di Wiesbaden, dove fu l’inglese a imporsi al terzo set (6-2 4-6 6-4). “Ho già affrontato Lucia ed è stata una bellissima battaglia − ha dichiarato Jones a fine match −. In più, Roma è in assoluto la mia città preferita: ogni giorno, finiti i match, ne ho approfittato per girarla un po’ ovunque. Sono felice che la mia permanenza qui si sia allungata fino a domenica. Obiettivo Top 100? Sono reduce da un infortunio, ma credo che la seconda volta sia più facile rientrarci. Continuerò a lavorare duro per far sì che accada“.