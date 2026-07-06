Wimbledon 2026: eliminati Bolelli e Vavassori, avanzano Krajicek e Mektic

Termina l’avventura a Wimbledon di Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il duo italiano viene sconfitto dalla coppia composta da Austin Krajicek e Nikola Mektic con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-4 negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Match complicato dall’esperienza del campione Major a Londra nel 2021 Mektic (in coppia con Mate Pavic), che per buona parte della gara emerge con qualità.

Il primo set è privo di squilli e si risolve al tie-break in favore della coppia croato-statunitense. Nel secondo parziale la coppia italiana si impone grazie ad un unico break protetto sino alla fine. Poche le occasioni concesse nel set decisivo da entrambe le parti, con Krajicek e Mektic che riescono a risolverla nel finale grazie al break del decimo game, conquistando l’accesso al turno successivo. Nella prossima sfida il duo croato-statunitense affronterà la coppia composta da Thanasi Kokkinakis e Aleksandar Kovacevic.