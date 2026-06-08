Cobolli da record: è il settimo italiano di sempre a entrare in Top 10

La sconfitta in finale al Roland Garros 2026 ha negato a Flavio Cobolli la gioia del primo Slam, conquistato con forza da Alexander Zverev. L’approdo all’atto decisivo del Major parigino ha comunque permesso all’azzurro di entrare nella Top 10 del ranking ATP, diventando così il settimo italiano di sempre a entrare nei migliori dieci del mondo.

Cinque di questi sono riusciti nell’impresa negli ultimi sette anni: Fabio Fognini (2019), Matteo Berrettini (2022), Lorenzo Musetti (2026) e Jannik Sinner (2024). Gli unici che rimangono fuori da questo gruppo sono Adriano Panatta, autore dell’incredibile impresa nel lontano 1976, e Corrado Barazzutti, approdato in Top 10 due anni più tardi, nel 1978.

MIGLIORI PIAZZAMENTI AZZURRI IN TOP 10

Jannik Sinner – N1 (10 giugno 2024)

Adriano Panatta – N4 (24 agosto 1976)

Lorenzo Musetti – N5 (12 gennaio 2026)

Matteo Berrettini – N6 (31 agosto 2022)

Corrado Barazzutti – N7 (21 agosto 1978)

Fabio Fognini – N9 (15 luglio 2019)

Flavio Cobolli – N10 (8 giugno 2026)