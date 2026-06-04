Roland Garros 2026: il Ministro Abodi domenica sarà in tribuna per assistere alla finale maschile

Con l’Italia sicura di avere un tennista in finale al Roland Garros 2026 anche le istituzioni si mobilitano. Domenica 7 giugno, infatti, sarà presente per assistere alla finale sul Philippe-Chatrier anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Personaggio eclettico (manager d’azienda, giornalista pubblicista, dirigente sportivo), Abodi è in carica dal 22 ottobre 2022, ha un trascorso nel mondo del calcio in qualità di Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e da consigliere federale della FIGC tra il 2010 e il 2017.

Anche una rappresentanza istituzionale, dunque a tifare per uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi come accaduto a tanti sportivi negli ultimi anni. Spesso è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a presenziare durante alcuni eventi sportivi di rilevanza quali la finale degli Europei di calcio del 2021, gli Europei di atletica a Roma nel 2024 e recentemente la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Questa volta toccherà ad Abodi.