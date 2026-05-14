Internazionali BNL d'ItaliaNews

Internazionali d’Italia 2026, il Presidente Mattarella sarà in tribuna domenica per la finale maschile

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
0 Min Read
Jannik Sinner esulta al Masters 1000 di Madrid
Jannik Sinner - Foto David Canales SOPA_SIPA

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente domenica sugli spalti del Campo Centrale del Foro Italico per assistere alla finale maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Lo scorso anno, Mattarella presenziò invece alla finale femminile di sabato che vide trionfare Jasmine Paolini su Coco Gauff.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS