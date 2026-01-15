Australian Open 2026: Zeppieri si ferma al turno decisivo: passa Sakamoto

Si interrompe al turno decisivo il cammino di Giulio Zeppieri nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026. L’azzurro è stato sconfitto dal giapponese Rei Sakamoto con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. Il classe 2006 nipponico, allievo del coach italiano Federico Ricci, conquista così per la prima volta in carriera l’accesso al tabellone principale di uno Slam da professionista.

La partita

L’equilibrio dura ben poco. È Sakamoto a prendere subito in mano le redini del gioco, mostrando un atteggiamento più aggressivo e propositivo fin dai primi scambi. Nel primo set il giapponese piazza il break nel quinto game e, complice un secondo strappo nel settimo gioco, chiude rapidamente il parziale sul 6-2. Sakamoto comanda con il dritto, prende campo e costringe Zeppieri spesso sulla difensiva.

Nel secondo set il nipponico parte ancora forte e trova subito il break in apertura. Zeppieri prova a rimanere in scia e ha due occasioni nel settimo game per accorciare le distanze e riportarsi sul 4-3, ma non riesce a sfruttarle. Sakamoto, alla prima chance utile nel game successivo, piazza il secondo break che indirizza definitivamente l’incontro.

Il giapponese chiude poi il match a zero nel game finale, esultando con la sua consueta “mossa del samurai”, mimando l’estrazione della spada.