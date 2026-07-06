Wimbledon 2026: Zverev-Lehecka interrotta per il coprifuoco

È stata interrotta a causa del coprifuoco la sfida tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il match che ha chiuso il programma del lunedì della seconda settimana sul Centre Court è stato rinviato per via del regolamento dello Slam londinese che prevede lo stop del gioco alla mezzanotte italiana (le 23 locali). La partita riprenderà nella giornata di martedì 7 luglio dal risultato di 6-4 7-5 3-3 in favore del tedesco.