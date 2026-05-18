Vagnozzi sul trionfo di Sinner: “Sta facendo la storia, mi rende orgoglioso”

“Ѐ incredibile quello che sta facendo da diversi mesi, poi arrivare a Roma con tutta la pressione di dover vincere. Pazzesco, sta facendo veramente la storia”. Queste le parole di Simone Vagnozzi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport sul Centrale del Foro Italico al termine della cerimonia per il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026, il primo italiano a vincere il torneo capitolino da Adriano Panatta nel 1976.

L’ex numero 161 del mondo ha proseguito elogiando il lavoro fatto in questi anni dall’altoatesino, capace di completare il Career Golden Masters a soli 24 anni, un traguardo che nella storia è stato raggiunto solo dal 24 volte campione Slam Novak Djokovic all’età di 31 anni. “Ho iniziato con lui nel 2022 e pensare che in così poco tempo abbia fatto tutti questi risultati è qualcosa di speciale. Mi rende orgoglioso. La sua forza mentale è incredibile. Il segreto di tutti questi successi? Siamo tutte persone che fanno questo lavoro non perché stiamo con il numero 1 del mondo, ma perché ci piace, è la nostra passione. Tutti stanno facendo un lavoro speciale, sono fortunato ad avere queste persone di valore accanto a me”.