Challenger 175 Cagliari 2026: Cinà si arrende in tre set a Juan Manuel Cerundolo

Niente da fare per Federico Cinà (n.205 ATP), che si arrende a Juan Manuel Cerundolo nel primo turno del Challenger 175 di Cagliari 2026. Match tiratissimo, con tante occasioni da entrambe le parti, ma alle fine dei conti a spuntarla è il sudamericano numero 67 ATP con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-3 in due ore e 42 minuti di gioco. Buona prova del 19enne palermitano, accreditato di una wild card agli Internazionali d’Italia 2026, che resta sempre appena fuori dalla Top 200 del ranking mondiale. Più abile nei momenti decisivi del match il sudamericano, testa di serie numero 7 al Sardegna Open, che nel terzo set salva tre palle break nel settimo gioco evitando il rientro dell’azzurro.

Avanza agli ottavi Cerundolo – reduce dall’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Madrid contro Luciano Darderi – e incontrerà il vincente del match tra Arnaboldi e Arnaldi. Si allunga a quattro la serie negativa di Cinà, fuori all’esordio nell’ATP 250 di Marrakech (6-2 6-3 da Muller), nel Challenger di Madrid (6-4 6-3 da Rodioov) e nel Masters 1000 di Madrid (6-4 7-6 da Moller). Alla decima partita in carriera contro un Top 100 ATP, il palermitano è andato vicino ad eguagliare la sua vittoria più prestigiosa, che risale al Masters 1000 di Miami 2025 contro Comesana, allora numero 67 del mondo.